Суд перенес рассмотрение дела об увольнении членов НКРЭКУ

Суд перенес рассмотрение дела об увольнении членов НКРЭКУ

Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение дела об увольнении четырех членов НКРЭКУ, включая председателя Валерия Тарасюка, на 4 августа, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствует информация на правительственном портале "Судебная власть Украины". Судебное заседание запланировано на 10:10.

Суд первой инстанции вынес свое решение об увольнения 4 членов НКРЭКУ еще 16 марта 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что полномочия 4 из 6 членов истекли еще в январе 2020 года, поскольку они были назначены в обход конкурса и временно сроком на 3 месяца.

Члены комиссии, которых суд постановил уволить, обжаловали решение, подав апелляции. К процессу также привлечен ряд энергетических компаний, включая "Прикарпатьеобоэнерго". Последнее заседание по делу состоялось 23 июня.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

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