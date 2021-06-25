Украина стремительно нарастила экспорт ржи

Объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2020/21 МГ по состоянию на 25 июня 2021 г. составил более 43,9 млн т, что на 22% (или 12,23 млн т) ниже показателя минувшего года (56,2 млн т, сообщает AgroPortal.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 16,4 млн т, что на 20% меньше, чем в минувшем сезоне.

Поставки ячменя на внешние рынки составили 4,21 млн т (-15,5%).

Ржи на отчетную дату отправлено 15,8 тыс. т, что почти вдвое превышает прошлогодний показатель. По состоянию на 21 мая поставки ржи на внешние рынки составляли 2,1 тыс.т.

Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло 22,6 млн т, что на 7,5 млн т или 25% меньше прошлогодних показателей.

Вместе с тем, экспорт украинской муки с начала сезона составил 124,8 тыс. т, что на 62% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.