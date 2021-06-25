Рейтинг самых странных и смешных автомобилей в истории
Автопроизводители всегда стараются сделать транспортные средства уникальными и не похожими на другие. Однако иногда они очень увлекаются, сообщает Обозреватель.
Некоторые их творения были неуклюжими, но одновременно смелыми. Другие – интересные и уникальные, или выглядели, как школьный проект. Большинство из них остались только концептами, но некоторые все же выехали на улицы. Сайт HotCars собрал список из самых странных автомобилей в истории, которые могут заставить улыбнуться.
BMW Isetta 1955 года
BMW создал этот автомобиль, похожий на клопа, в 1955 году. Isetta – самая странная машина немецкой компании. Вся ее передняя часть – это дверь, на которой установлена приборная панель. В случае аварии с авто можно вылезти через полотняный крышу.
Однако, этот автомобиль вызвал ажиотаж и его продали более 161 000 единиц. Полностью отреставрированная модель может стоить до 40 000 долларов.
Peel P50 1962 года
Микроавтомобиль P50 от Peel Engineering Company получил титул от Книги рекордов Гиннеса, как наименьшее серийное авто. Он весил всего 55 килограмм. Машина не имела задней передачи, маневрировать ей приходилось с помощью ручки на задней части. Внутри помещался один человек и продуктовая сумка.
Этот автомобиль также получил много поклонников. Однажды на аукционе его продали за 176 000 долларов. Интересно, что он до сих пор выпускается, но уже с задней передачей и всем необходимым для современного автомобиля.
Fiat Multipla 1999 года
Дизайн этого автомобиля тоже очень странный. Кажется, что Multipla – это маленький автомобиль, который наложили на больший, и объединили их. Такое ощущение, что Fiat положил что-то тяжелое на капот, чтобы сжать его. Кроме того, "шарм" добавляет огромное количество маленьких фар.
Однако Fiat Multipla был практичным семейным автомобилем, который выпускался с 1998 по 2010 год. Он имел два ряда, на которых могли поместиться по три пассажира. Автомобиль был просторным и прекрасно управлялся.
Honda Fuya-Jo 1999 года
Honda Fuya-Jo предназначался для молодого поколения, которое любило ночную жизнь. Он был очень низкий, чтобы гуляки катались по городу, и достаточно высокий, чтобы внутри можно было танцевать. А панель инструментов внутри имитировала диджейское оборудование.
Концепт был действительно очень смелым, но очень короткий капот и впечатление, что ты едешь в телефонной будке, не спасло его.
Nissan S Cargo 1989 года
Nissan S Cargo – это небольшой автомобиль, который никогда не должен был выйти в свет. В нем нельзя было перевозить даже небольшой груз, а дизайн был очень странный.
Модель была основана на Citroen 2CV. Она дебютировала на автосалоне в Токио в 1989 году, но без фирменной марки Nissan. Машина имела 3-ступенчатую автоматическую коробку передач и 1,5-литровый двигатель E15. Производили авто в течение трех лет, и за это время успели выпустить 8000 экземпляров.