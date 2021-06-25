Рейтинг самых странных и смешных автомобилей в истории

Автопроизводители всегда стараются сделать транспортные средства уникальными и не похожими на другие. Однако иногда они очень увлекаются, сообщает Обозреватель.

Некоторые их творения были неуклюжими, но одновременно смелыми. Другие – интересные и уникальные, или выглядели, как школьный проект. Большинство из них остались только концептами, но некоторые все же выехали на улицы. Сайт HotCars﻿ собрал список из самых странных автомобилей в истории, которые могут заставить улыбнуться.

BMW Isetta 1955 года

Передняя часть BMW IsettaI была его дверью. Источник: Википедия

BMW создал этот автомобиль, похожий на клопа, в 1955 году. Isetta – самая странная машина немецкой компании. Вся ее передняя часть – это дверь, на которой установлена приборная панель. В случае аварии с авто можно вылезти через полотняный крышу.

Однако, этот автомобиль вызвал ажиотаж и его продали более 161 000 единиц. Полностью отреставрированная модель может стоить до 40 000 долларов.

Peel P50 1962 года

Peel P50 не имел задней передачи. Источник: Википедия

Микроавтомобиль P50 от Peel Engineering Company получил титул от Книги рекордов Гиннеса, как наименьшее серийное авто. Он весил всего 55 килограмм. Машина не имела задней передачи, маневрировать ей приходилось с помощью ручки на задней части. Внутри помещался один человек и продуктовая сумка.

Этот автомобиль также получил много поклонников. Однажды на аукционе его продали за 176 000 долларов. Интересно, что он до сих пор выпускается, но уже с задней передачей и всем необходимым для современного автомобиля.

Fiat Multipla 1999 года

Fiat Multipla с очень странной передней частью. Источник: Motor1

Дизайн этого автомобиля тоже очень странный. Кажется, что Multipla – это маленький автомобиль, который наложили на больший, и объединили их. Такое ощущение, что Fiat положил что-то тяжелое на капот, чтобы сжать его. Кроме того, "шарм" добавляет огромное количество маленьких фар.

Однако Fiat Multipla был практичным семейным автомобилем, который выпускался с 1998 по 2010 год. Он имел два ряда, на которых могли поместиться по три пассажира. Автомобиль был просторным и прекрасно управлялся.

Honda Fuya-Jo 1999 года

В Honda Fuya-Jo можно было танцевать. Источник: New Atlas

Honda Fuya-Jo предназначался для молодого поколения, которое любило ночную жизнь. Он был очень низкий, чтобы гуляки катались по городу, и достаточно высокий, чтобы внутри можно было танцевать. А панель инструментов внутри имитировала диджейское оборудование.

Концепт был действительно очень смелым, но очень короткий капот и впечатление, что ты едешь в телефонной будке, не спасло его.

Nissan S Cargo 1989 года

Nissan S Cargo был очень компактный и в нем нельзя было перевозить груз. Источник: Википедия

Nissan S Cargo – это небольшой автомобиль, который никогда не должен был выйти в свет. В нем нельзя было перевозить даже небольшой груз, а дизайн был очень странный.

Модель была основана на Citroen 2CV. Она дебютировала на автосалоне в Токио в 1989 году, но без фирменной марки Nissan. Машина имела 3-ступенчатую автоматическую коробку передач и 1,5-литровый двигатель E15. Производили авто в течение трех лет, и за это время успели выпустить 8000 экземпляров.