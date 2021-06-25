В Тернополе подделывали справки с результатам COVID-тестов

Четверо тернопольцев подделывали документы о результатах ПЦР-тестирования по заказу граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины, сообщает Украинская правда.

По версии следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали прибыльную схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников.

Стоимость одного поддельного документа колебалась в пределах от 200 до 500 гривен.

Частные лица использовали сфальсифицированные справки, якобы выданные лицензированным медицинским учреждением, для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств.

"Поскольку "документы" передавались им без проведения каких-либо медицинских обследований, инфицированные граждане имели возможность избежать карантинных мероприятий по противодействию распространению пандемии" , – отмечает полиция.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленников и по местам совершения незаконной деятельности изъяты десятки готовых подделок, многочисленные бланки и средства изготовления фальшивок, компьютерная техника.

Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении и избрании меры пресечения по фактам, предусмотренным ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Мероприятия по разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводили совместно работники СБУ и Нацполиции под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.