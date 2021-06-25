Ягоды, повышающие энергию человека

Лето — пора витаминов, которые нужно не только употреблять, но и запасать на холодный период. Повысить энергию и позабыть о недостатке сил помогут известные всем ягоды, в которых содержится огромное количество необходимых микроэлементов, сообщает Dailyhoro.

Справиться с недостатком энергии можно не только благодаря отдыху и специальным упражнениям, но и с помощью добавления в рацион питания полезных продуктов. Эксперты рекомендуют разнообразить меню ягодами, которые, помимо аромата и привлекательного вида, добавят в ваш рацион необходимые витамины, а также поднимут вам настроение и добавят радости.

1. Черника. Эти полезные ягоды содержат огромное количество витаминов, а также необходимые для организма железо, цинк и калий. Добавление черники в рацион питания помогает корректировать вес, бороться с воспалительными процессами, а также избежать сахарного диабета. Ягоды черники станут настоящим источником энергии и помогут взбодриться с пользой для здоровья.

2. Клубника. Это лакомство содержит антиоксиданты, положительно влияющие на работу сердца, а также витамины и минералы, поддерживающие организм в тонусе. Несколько ягод в день добавят сил и энергии, улучшат настроение и пищеварение, а также станут незаменимым перекусом для тех, кто хочет сохранить хорошую фигуру.

3. Клюква. Эти ягоды стоит запасти на зиму, ведь клюква — это источник витамина С, необходимого для профилактики и лечения простудных заболеваний. Ягоды поднимают иммунитет, восполняют запасы силы и энергии. В них содержится полифенол, отвечающий за правильную работу сердечно-сосудистой системы, и ягоды клюквы обязательно включают в рацион для предупреждения развития нежелательных заболеваний, а также для повышения работоспособности мозга.

4. Виноград. Ягоды молодости и красоты придутся к столу всем тем, кто хочет усилить свою привлекательность. Виноград способствует улучшению памяти, повышает работоспособность и помогает в профилактике сахарного диабета. Горсть ягод придется к столу тем, кто занимается кропотливой умственной работой, требующей больших энергозатрат.

5. Малина. Полезное лакомство также используют для профилактики и лечения простудных заболеваний, в качестве энергетика и для снижения стресса. Малина обладает противовоспалительными свойствами, помогает собраться и задействовать внутренние ресурсы для оздоровления и улучшения работоспособности.

6. Арбуз. Эта полезная ягода помогает очистить организм от токсинов, снизить уровень сахара в крови, защитить от стресса. В арбузе содержатся вещества, которые предотвращают развитие опухолей, а также заряжают бодростью и не дают стрессу испортить настроение.

7. Ежевика. Эти ягоды помогают бороться с воспалительными процессами, восполняют недостаток витаминов и дают прилив бодрости. Ежевику рекомендуют употреблять тем, кто тратит много энергии, занимаясь спортом или умственной работой.