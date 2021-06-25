Подсолнечное масло: как менялись цены за последние годы

В Украине за последние полгода резко взлетели цены на подсолнечное масло, оно стало одним из самых дорогих продуктов в потребительской корзине. Среди причин роста цены эксперты называют подорожание масла на мировых рынках. Но Антимонопольный комитет все равно начал изучать ситуацию с ценой в Украине, сообщает Слово и дело.

Предлагаем посмотреть, как менялась стоимость подсолнечного масла в 2013-2021 годах, а также сколько его производили и отправляли на экспорт.

В конце мая 2013 года литр подсолнечного масла стоил 15,04 грн, через год цена опустилась до 14,44 грн. К маю 2015-го литр масла подорожал до 29,88 грн, к маю 2016-го – до 31,33 грн.

К середине 2017 года стоимость подсолнечного масла составляла 33,74 грн. Три года цена на масло была стабильной – около 34 грн. В мае прошлого года масло подешевело до 34,14 грн. В мае этого года цена стала выше практически в два раза – литр масла стоил 62,57 грн.

Производство и экспорт подсолнечного масла выросли за восемь лет. В 2013 было произведено 3,4 млн тонн нерафинированного и 0,6 млн тонн рафинированного масла. Экспорт составил 3,2 млн тонн. В следующем году было произведено 4,4 млн тонн нерафинированного и 0,7 млн тонн рафинированного масла. На экспорт ушло 4,3 млн тонн.

За 2015 год уровень производства и экспорта несколько снизился. Изготовили 3,7 млн тонн нерафинированного и 0,5 млн тонн рафинированного масла, а продали – 3,9 млн тонн.

В 2016 году производство нерафинированного масла увеличилось до 4,4 млн тонн, рафинированного – до 0,6 млн тонн. Экспорт подрос до 4,8 млн тонн. За 2017-й было произведено 5,4 млн тонн и 0,7 млн тонн нерафинированного и рафинированного подсолнечного масла. Экспортировали за год 5,8 млн тонн.

В 2018 году снова было падение уровня производства подсолнечного масла, а экспорт снижался два года подряд. В 2019 году изготовили 5,8 млн тонн нерафинированного и 0,8 млн тонн рафинированного масла, экспортировали 5,5 млн тонн.

За прошлый год было произведено 5,9 млн тонн и 0,9 млн тонн нерафинированного и рафинированного подсолнечного масла. Экспорт вырос до 6,9 млн тонн. За три месяца 2021-го и производство, и экспорт масла снизились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.