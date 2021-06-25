Фискалы изъяли с теневого рынка продукции на 2 млрд грн

В январе-мае этого года сотрудники Государственной фискальной службы изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн. Это на 764 млн грн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года – 1,3 млрд грн, сообщает UBR.

В частности, фискалы изъяли такую продукцию:

спирт – 191 тыс. дал. (1 дал. – 10 литров) на сумму 351 млн грн, что на 99 млн грн больше, чем за аналогичный период 2020-го;

ликеро-водочные изделия – 50 тыс. дал. на 105 млн грн;

табачные изделия – 13,3 млн пачек на 435 млн грн;

горюче-смазочные материалы – на 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше.

Кроме того, ГФС прекратила деятельность 6 незаконных производств спирта, 51 – ликеро-водочных изделий, 10 – табачных изделий, или на 7 больше, чем годом ранее, 11 – горюче-смазочных материалов, что на 3 превышает показатели за тот же период прошлого года.

Также на основании решений суда заблокирован 121 интернет-ресурс, на котором реализовывались подакцизные товары. К тому же изъяты 3,2 млн марок акцизного налога с признаками подделки.