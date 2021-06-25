Ветераны устроили митинг под офисом Зеленского

В среду, 23 июня, национал-патриоты, ветераны и волонтеры АТО устроили мощный митинг у офиса СНБО в Киеве — они требовали отставки секретаря СНБО Алексея Данилова, обвинив его в работе на Кремль. Утром 25 июня несколько сотен патриотически настроенных украинцев — активистов и ветеранов АТО — пришли уже под офис президента Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.

Они напомнили, что еще несколько месяцев назад СНБО ввела санкции против верхушки партии ОПЗЖ, но реально никто не наказан.

"Медведчук не понес никакой реальной ответственности, его спрятали под домашний арест, где он продолжает приумножать свое состояние. Его штурмовые отряды "титушок" также продолжают действовать. Мы считаем, что господин Данилов такими псевдо санкциями только спасает предателей Украины. Поэтому он сам является предателем и пособником Кремля. Обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отправить Данилова в отставку за коллаборацию с пятой колонной в Украине" , — заявили протестующие.

Ранее известный блогер сравнил СНБО Данилова с печально известной большевистской ВЧК Дзержинского. Также ASPI news сообщало, что ветераны АТО 23 июня провели акцию протеста и требовали отставки Данилова, а также наказания Медведчука и других активных членов ОПЗЖ.