В "Слугу народа" хотят пригласить этнических венгров, – Тищенко

Нардеп и глава закарпатской ячейки "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что политсила пытается углубить свое влияние в регионе. Он заявил, что в партию планируют принять этнических венгров, сообщает Вести.

"У нас активно работает политическая ячейка… Мы хотим предложить этнических венгров принять в партию… Я считаю, что это очень правильная тенденция. Они понимают проблему как никто другой", – рассказал нардеп.

По его словам, президент Владимир Зеленский заинтересован в диалоге. Он считает, что сейчас власть делает все, чтобы "сшить Украину и наладить добрососедские отношения" .

"Раньше этот вопрос старался никто не рассматривать – всех устраивало напряжение между странами…", – сказал Тищенко.

Он заявил, что в средине июня встречался с почетным консулом Венгрии в Ужгороде, где политики проговаривали темы касательно содружества двух государств.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на ПАСЕ о необходимости предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.

Он призвал наши власти вернуться к "закону Кивалова-Колесниченко", который вступил в силу еще в августе 2012 года. Согласно этому закону, статус языка мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона, а в отдельных случаях – и менее 10%. Но после того, как КСУ 28 февраля 2018 года признал этот закон неконституционным, даже термин "региональные языки" в Украине теперь не используется.