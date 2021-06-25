У Путина прокомментировали отказ ЕС от саммита с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 июня, выразил сожаление в связи с отказом ЕС от саммита с Россией, сообщает Корреспондент.

"Вы знаете, что в целом президент Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", – добавил Песков.

"Концептуальная позиция президента Путина, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность, и Путин об этом неоднократно говорил", – уточнил представитель Кремля.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили обдумать возможность организации в будущем саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе отклонили эту инициативу. Это предложение было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС.

Более того, лидеры стран Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты для введения новых санкций против России.