Аренда жилья за городом: самые дорогие и дешевые варианты

С наступлением лета все больше украинцев ищут возможность отправится за пределы мегаполисов или поехать к морю. Аренда за городом популярна среди тех, кто хочет работать удаленно и сменить обстановку, или же просто провести теплые дни ближе к природе, сообщает Сегодня.

Где самое популярное жилье?

По данным аналитики OLX Недвижимость, чаще всего сейчас ищут дома для долгосрочной аренды вблизи Киева и Одессы, или непосредственно в этих городах. Самыми популярными направлениями оказались:

Осокорки (Киев) – 774 (поисковых запросов за месяц на платформе);

Пуща-Водица (Киевская область) – 757;

Бортничи (Киев) – 494;

Малиновский район (Одесса) – 484;

Совиньон (Одесская область) – 442;

Хотяновка (Киевская область) – 410.

Что чаще всего ищут украинцы?

Сейчас украинцы чаще всего ищут следующие варианты:

таунхаусы – 556 (поисковых запросов за месяц на платформе);

части домов – 396;

дачи – 394.

Сколько стоит аренда?

Чаще в этом сезоне арендодатели предлагают таунхаусы, чем клубные дома. Средняя цена, например, по Киевской области составляет 30 тыс. грн в месяц.

Более дорогой вариант – коттеджи – их средняя стоимость составляет 34 тыс. грн. Самые дорогие коттеджи обычно сдают вблизи городов-миллионников, в среднем за 28 тыс. грн в Одессе и 72 тыс. грн в месяц под Киевом. Более бюджетные объекты можно найти в Ивано-Франковской (7 тыс. грн) и Львовской областях (11 тыс. грн).

Снять обычный дом в среднем будет стоить 8,7 тыс. грн. Самые дешевые варианты жилья в Херсонской и Запорожской областях – от 1,5 тыс. грн. Чуть дороже в Черниговской и Полтавской областях – от 2,5 тыс. грн.

Средняя цена за аренду дач по всей Украине – 9,7 тыс. грн. А вот вблизи Одессы она достигает уже 27 тыс. грн в месяц в среднем.

Бюджетные предложения можно найти в следующих регионах:

Запорожская (2 тыс. грн);

Черкасская (5,5 тыс. грн);

Харьковская (6 тыс. грн).

При этом эксперты отмечают, что спрос на аренду загородной недвижимости несколько превышает предложение.