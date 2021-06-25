Аренда жилья за городом: самые дорогие и дешевые варианты
С наступлением лета все больше украинцев ищут возможность отправится за пределы мегаполисов или поехать к морю. Аренда за городом популярна среди тех, кто хочет работать удаленно и сменить обстановку, или же просто провести теплые дни ближе к природе, сообщает Сегодня.
Где самое популярное жилье?
По данным аналитики OLX Недвижимость, чаще всего сейчас ищут дома для долгосрочной аренды вблизи Киева и Одессы, или непосредственно в этих городах. Самыми популярными направлениями оказались:
- Осокорки (Киев) – 774 (поисковых запросов за месяц на платформе);
- Пуща-Водица (Киевская область) – 757;
- Бортничи (Киев) – 494;
- Малиновский район (Одесса) – 484;
- Совиньон (Одесская область) – 442;
- Хотяновка (Киевская область) – 410.
Что чаще всего ищут украинцы?
Сейчас украинцы чаще всего ищут следующие варианты:
- таунхаусы – 556 (поисковых запросов за месяц на платформе);
- части домов – 396;
- дачи – 394.
Сколько стоит аренда?
Чаще в этом сезоне арендодатели предлагают таунхаусы, чем клубные дома. Средняя цена, например, по Киевской области составляет 30 тыс. грн в месяц.
Более дорогой вариант – коттеджи – их средняя стоимость составляет 34 тыс. грн. Самые дорогие коттеджи обычно сдают вблизи городов-миллионников, в среднем за 28 тыс. грн в Одессе и 72 тыс. грн в месяц под Киевом. Более бюджетные объекты можно найти в Ивано-Франковской (7 тыс. грн) и Львовской областях (11 тыс. грн).
Снять обычный дом в среднем будет стоить 8,7 тыс. грн. Самые дешевые варианты жилья в Херсонской и Запорожской областях – от 1,5 тыс. грн. Чуть дороже в Черниговской и Полтавской областях – от 2,5 тыс. грн.
Средняя цена за аренду дач по всей Украине – 9,7 тыс. грн. А вот вблизи Одессы она достигает уже 27 тыс. грн в месяц в среднем.
Бюджетные предложения можно найти в следующих регионах:
- Запорожская (2 тыс. грн);
- Черкасская (5,5 тыс. грн);
- Харьковская (6 тыс. грн).
При этом эксперты отмечают, что спрос на аренду загородной недвижимости несколько превышает предложение.
"Безусловно такую ситуацию спровоцировали затяжные локдауны и карантин. В аренду могут сдавать как полдома, так и целые коттеджи в селах возле больших городов или в коттеджных городках. Наиболее привлекательный ценовой сегмент – от 15 до 35 тыс. грн. Основные требования арендаторов – это наличие придомовой территории и достаточного для семьи количества спален", – рассказал руководитель компании "Monitor.Estate" Владимир Копоть.