Можно ли пить в жару горячий чай

В Великобритании обсуждают, насколько полезны в жару горячие напитки. Сторонники горячего чая утверждают, что он повышает температуру тела изнутри и потому жара ощущается меньше. На самом деле чай или другой горячий напиток охладит тело в жару, только если на улице дует ветер, а в помещении есть сквозняк или работает кондиционер, сообщает РБК-Украина.

К таким выводам пришли исследователи из Школы кинетики тела при Университете Оттавы. Как сообщил журналу Smithsonian глава исследования австралийский профессор Олли Джей, горячие напитки заставляют сильнее потеть, но снижают температуру тела только при условии, что пот может испаряться. Если это невозможно — например, в душную, безветренную погоду — или если на вас закрытая одежда, лучше выбрать холодный напиток, считает профессор Джей.

Другого мнения придерживаются в Средней Азии. В советское время жители южных республик — к примеру, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана — были известны привычкой ходить в жару в теплых ватных халатах, чалмах или шерстяных шапках и пить горячий чай. Несладкий зеленый чай быстро утоляет жажду, а плотная одежда защищает от солнца.