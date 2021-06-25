Автомобилям со змеей на капоте исполнилось 111 лет

24 июня 1910 года считается днем рождения всемирно известного производителя автомобилей – итальянской компании Alfa Romeo, сообщает Автоцентр.

Ровно 111 лет назад в провинции Ломбардия, в местечке Портелло близ Милана была основана автомобилестроительная компания Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, сокращенно ALFA. А на следующий год здесь была выпущена и ее первая модель – легковая машина 24 HP, то есть мощностью 24 л. с.

В 1915 году компанию возглавил инженер и предприниматель Никола Ромео, и она получила название Alfa Romeo. Первенцем этой новой марки стал автомобиль 20/30 HP с двигателем в 4,2 л.

Alfa Romeo 20/30HP

Машины Alfa Romeo имели характерную эмблему, одну из самых красивых в истории автомобилестроения. В левой ее части располагался красный крест на белом фоне – герб города Милана. А вот справа была изображена коронованная змея, которая проглатывала человека.

Это изображение в средние века привез из Крестового похода основатель рода Висконти: по традиции тех лет, он мог на своем щите разместить герб поверженного врага.

В 20-е гг. фирма начала уделять большое внимание спортивным автомобилям. Они стали победителями многих международных соревнований, таких как Targa Florio (1923 г.), Гран-при Франции (1924 г.), Mille-Miglia (1928, 1929 и 1930 гг.), 24 часа SPА (1928 г.), Tourist-Trophy (1930 г.).

Alfa Romeo 6C2300

В 30-е гг. наиболее популярной моделью марки стали автомобили семейства 6С2300, дебютировавшего в Париже в 1934 году. А самым престижным и дорогим был 8-цилиндровый 8С2900B, изготавливаемый только на заказ. Правда, в 1934 – 1941 гг. выпустили лишь 30 таких машин.

﻿ Alfa Romeo 8С2900B

Не все знают, что фирма Alfa Romeo на протяжении десятков лет выпускала также грузовые автомобили и автобусы. Толчком к этому послужил мировой экономический кризис на рубеже 20-30-х гг.

Alfa Romeo AR50

В 1931 году на заводе в Портелло был выпущен грузовой первенец – 6-тонный капотный автомобиль AR50, он же Biscione с дизелем 85 л. с. Это была лицензионная копия немецкой модели Bussing-NAG 50. За ней последовали модели на 4, 6 и 10 т.

Alfa Romeo series 800

А в 1940 году фирма полностью перешла на выпуск бескапотных грузовиков. Передняя, аэродинамическая кабина была установлена на 6,5-тонном автомобиле серии 800. Все названные выше грузовики принимали участие во Второй мировой войне.

Alfa Romeo ALR 1937 г.

В начале 30-х гг. появились и первые автобусы на шасси Alfa Romeo. В 1934 году был выпущен сочленный автобус на 78 мест, с кузовом Macchi. К 1937 году было освоено стандартное шасси для автобусов – ALR с 6-цилиндровым двигателем в 6,1 л. Интересно, что его наклонная решетка радиатора была сделана под влиянием спортивных автомобилей фирмы.

После Второй мировой войны в истории компании Alfa Romeo начался новый, большой период, но это уже совсем другая история.