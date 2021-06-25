В водах Шри-Ланки снова горит контейнеровоз

В водах Шри-Ланки снова горит судно. Пожар возник на контейнеровозе, который шел под флагом Либерии в направлении Сингапура, пишут международные СМИ.

Корабль находится примерно в 480 морских милях (890 км) от южного побережья страны. Информация о пострадавших или повреждениях не поступала.

Неделю назад у берегов Шри-Ланки затонул контейнеровоз X-Press Pearl, который перевозил химикаты. На судне внезапно начался пожар, который не прекращался 12 дней. Событие привело к загрязнению воды и пляжей вредными и опасными веществами.