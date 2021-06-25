Как пользоваться транспортом в жару: советы

Пользование общественным транспортом не очень приятное по многим причинам. Но в жару общественный транспорт превращается в настоящий ад. Так как же с ним быть, сообщает 24 Канал.

Конечно, лучший совет – не пользоваться общественным транспортом вообще. Часто в общественном транспорте количество людей на единицу площади просто огромно. Например в вагоне метро в час-пик на одном квадратном метре может стоять 5 – 7 или даже больше человек. Такой концентрации человеческих тел нет ни в одном другом месте на планете. Это делает общественный транспорт одним из самых опасных мест с точки зрения распространения различных болезней, не говоря уже о комфорте, личном пространстве, карманниках и других неприятностях.

А если надо?

Если же необходимость в поездках в общественном транспорте возникает, лучше выбирать определенные его виды. Повезло киевлянам и харьковчанам, имеющим в своем распоряжении подземное метро. Дело в том, что в тоннелях под землей температура как правило стабильно комфортная. Особенно когда поезд движется, а вас обдувает легкий ветерок.

Метро можно смело пользоваться в любую жару! Оно надежное и по большей части прохладное. Тем не менее, оно имеет и минусы: в часы “пик” метро может быть перегружено, и как следствие – гораздо менее комфортное.

Трамваи являются системами, близкими по своим свойствам к метро, но идут они по поверхности. Наши реалии таковы, что наш трамвай – это далеко не европейский трамвай. Это, как правило, очень старые вагоны, которые очень медленно перемещаются по еще более старой инфраструктуре. При этом есть большой риск того, что вследствие технических неисправностей поездка не завершится и придется выходить где-то по середине – на самую жару.

Между автобусами и троллейбусами следует выбирать то, что выглядит новее. Это не гарантия наличия работающего кондиционера, однако это повысит шансы. Также характерной чертой будут закрытые окна в автобусе или троллейбусе, что подъезжает к остановке в жару.

Пожалуй, при прочих равных, больший шанс получить работающий кондиционер есть в троллейбусах. Дело в том, что работа кондиционера в дизельном автобусе означает увеличение потребления топлива. А его, предприятие или лично водитель могут сейчас экономить. Экономить с той или иной целью, однако ценой здоровья пассажиров! Троллейбус также потребляет больше электроэнергии, когда включает кондиционер, однако, водителю на это точно безразлично.

Ее величество маршрутка – это вообще отдельная песня! У тех точно нет кондиционеров (в основном), а если бы они и были, то их бы не включали в целях экономии. Однако едет она быстрее триады трамвай, троллейбус, автобус, поэтому мучиться возможно придется чуть меньше. Тем более если вы будете стоять в толпе возле дверей, то на остановках можно каждый раз выходить, чтобы глотнуть жаркого воздуха. Пожалуй, можем посоветовать обязательно запастись бутылочкой с водой для поездок на этих авторикшах.

Альтернатива

Конечно, лучшая альтернатива – автомобиль с кондиционером. Но тут есть другие проблемы: стоимость передвижения, проблемы с парковкой и время в пробках. К тому же не все еще успели приобрести собственное авто. В таком случае есть несколько доступных и кое-где более практичных альтернатив.

Такси. Передвижение на такси в ряде случаев может быть даже дешевле, чем владение собственным авто. Обычно автомобили такси с кондиционером и имеют приличный уровень комфорта. Для многих это лучшая альтернатива общественному транспорту.

BlaBlaCar и подобные сервисы. Приложения для совместных поездок на авто – неплохая альтернатива такси и общественному транспорту. Обычно такие сервисы используют при междугородних поездках, но можно использовать и в городе.

Мотоцикл или скутер. Самые простые мотоциклы или скутеры китайского, тайваньского или индийского производства стоят около тысячи долларов. Расходы на передвижение (заправку и обслуживание) меньше чем стоимость поездок в общественном транспорте. Такому транспорту не страшны пробки и проблемы с парковкой. Однако есть некоторые ограничения, связанные с погодными условиями – если в жару ездить можно, то дожди могут вносить коррективы в график передвижения.

Персональный электротранспорт. Электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры и другая подобная техника легко может решить проблему передвижения в черте города. Обычно стоимость таких девайсов начинается от 500 – 600 долларов. Приличные экземпляры стоят как легкий мотоцикл – около тысячи долларов. Передвигаться на таком транспорте на небольшие расстояния – одно удовольствие. К тому же сейчас персонального электротранспорта нет в ПДД, так что получить штраф от полиции за нарушение правил передвижения нереально. А еще электросамокат можно взять напрокат.

Велосипед. Ездить на велосипеде в жару могут только люди в очень хорошей физической форме. Если вы из таких, и не брезгуете хорошенько пропотеть – велосипед вполне подходит. Обычные велосипеды стоят недорого, от нескольких сотен долларов. Однако многие предпочитают купить веломашину с легкой рамой, большим количеством передач и другими “плюшками”. Стоимость таких велосипедов также сопоставима с ценой легких мотоциклов.

Выводы

Альтернатив общественному транспорту достаточно много. Рисковать собственным здоровьем и жертвовать комфортом, задыхаясь в маршрутке, трамвае или троллейбусе (еще и в медицинской маске на лице) совсем не обязательно. Гораздо лучше приобрести собственный транспорт или воспользоваться прокатным.