Джошуа пообещал победить Усика

Энтони Джошуа, который будет защищать в бою с Александром Усиком звание чемпиона мира по версии WBO, поделился ожиданиями от долгожданного поединка, сообщает УНИАН.

Слова 31-летнего британца приводит TalkSport﻿.

"Я должен защитить свои титулы. Я буду тренироваться вместе с Беном Уиттакером и командой Великобритании, готовясь к чемпионскому бою, пока эти ребята готовятся к Олимпийским играм. Я выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода. А потом я перейду к следующему бою за титул абсолюта" , - дал свой комментарий Джошуа.

"Итак, мы снова на пути к титулу за звание абсолютного чемпиона мира, и я поддерживаю олимпийских ребят. Надеюсь, следующий мой бой будет за звание абсолютного чемпиона. В 2021 и 2022 годах на боксерскую арену будет обращено много внимания. Я не думаю о бое Фьюри - Уайлдер. Но Фьюри выиграл последний бой, так что я отдам предпочтение ему, потому что ты настолько силен, как твоё последнее выступление. Успехов им обоим" , - добавил Энтони.

Бой Усик - Джошуа: главное