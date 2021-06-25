Санду подаст в суд на депутатов-социалистов из-за Чауса

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в причастности к похищению в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса, сообщает Европейская правда.

Санду сказала, что подаст в суд на депутатов Партии социалистов Адриана Лебединского и Григория Новака. Поводом послужил брифинг социалистов, на котором они обвинили Санду в бездействии при похищении Николая Чауса в Кишиневе.

"Мне жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом захвате и предотвратить его. Я слышала эту ложь не раз. Обращусь в суд, и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения", – заявила президент Молдовы.

На брифинге 24 июня депутаты ПСРМ обвинили Службу информации и безопасности Молдовы в намерении ввести в заблуждение членов парламентской комиссии по расследованию похищения Николая Чауса. По их словам, спецслужба сделала несколько попыток уничтожить доказательства, которые могли бы пролить свет на обстоятельства дела.