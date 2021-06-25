Какие б/у автомобили не стоит покупать из-за поломок и брака

Эксперты называют эту «десятку» наиболее проблемной, подкрепляя свои слова фактами, сообщает Автоцентр.

Организация по техническому надзору TÜV (нем. Technischer Überwachungsverein) опубликовала список из 10 автомобилей, которые не стоит покупать на вторичке. В него вошли представители всех сегментов, от небольших автомобилей до популярных средних классов и семейных фургонов.

Интересно, что три из десяти проблемных моделей – автомобили VW, и первый в списке – компактвэн Volkswagen Touran. В процессе эксплуатации у него обнаруживаются проблемы с тормозами и освещением, а также утечки масла в двигателе. Уровень брака эксперты TÜV оценили на 9,8.

Далее следует довольно популярный Fiat 500. Второе место антирейтинга ему досталось благодаря проблемам с подвеской и освещением. Коэффициент брака – 8,7 при среднем значении 5,8%.

Третьим стал еще один Фольксваген – Volkswagen Passat, проблема которого заключается в частых дефектах тормозных дисков. Коэффициент брака – 8,3.

Далее следует Kia Ceed, у которого все годы существования на рынке были проблемы с освещением. Коэффициент брака – 7,2.

На пятом месте – минивэн Volkswagen Caddy, у которого чаще всего обнаруживаются проблемы с тормозными дисками, причем уже в первые годы эксплуатации. Коэффициент брака – 7,0.

У поддержанной Skoda Octavia чаще всего возникают проблемы с дворниками. Коэффициент брака – 6,7.

Седьмая позиция за Renault Clio, который в четвертом поколении стал значительно лучше предшественника, но все же может создать проблемы владельцу уже в первые годы эксплуатации. В их числе тормоза, ближний свет и подвеска. Коэффициент брака – 6,6.

Восьмым стал довольно популярный на европейском рынке Ford Focus. У него чаще всего возникают проблемы с шасси. Коэффициент брака – 6,6.

Девятая позиция рейтинга за BMW 5 серии. У автомобилей с большим пробегом эксперты TÜV обнаружили люфт в полуосях и проблемы с демпфированием. Коэффициент брака – 6,5.

Последнее место досталось Seat Leon. Он почти не ржавеет, тормоза и подвеска идеальны, но, к сожалению, имеет не очень прочные пружины и амортизаторы. С возрастом добавляются проблемы с выхлопной системой и потери масла. Коэффициент брака – 6,4.