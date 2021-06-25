Кованые элементы в декоре помещений: стильные идеи

Когда речь заходит о ремонте или обновлении дизайна интерьера очень многие отдают предпочтение необычным и оригинальным идеям. можно создать уникальные в своём роде варианты оформления. Одним из подобных примеров считается использование кованых элементов, сообщает Remontbp.

Кованые изделия чудесно вписываются в любое стилевое направление, смотрятся оригинально и аристократично, поскольку различаются по размерам, конфигурации и вариациям изготовления. Это могут быть настенные, угловые либо напольные изделия с полками и рядом крючков необычной формы.

Кованая мебель помимо изысканного внешнего вида, она позволяет визуально расширить помещение прихожей. Происходит подобный эффект благодаря сквозной конструкции. Такая меблировка всегда характеризуется оригинальным дизайном и имеет множество вариаций исполнения.

Вешалки

Одним из наиболее распространённых вариантов использования металлических предметов в обустройстве прихожей является вешалка. Она будет весьма эффектно смотреться в интерьере и станет настоящим украшением комнаты.

Кованые вешалки могут быть напольными либо настенными. В зависимости от способов отделки – с опылением, окрашенные либо с патиной. По типу используемых материалов – комбинированные или цельнометаллические.

Что касается вариаций дизайна вешалок, то их может быть несколько – обособленные модели и изделия с дополнениями, например, вешалки с полками либо зеркалом.

Кованые крючки

Не менее оригинальным предложением можно назвать кованые крючки, которые также используются для размещения различных вещей, но в отличие от предложенного выше варианта, занимают гораздо меньше места.

Металлическая банкетка

Приобретая подобное изделие, вы одновременно получаете дополнительно и место для хранения обуви, и удобное место для сидения.

Такая конструкция заметно преобразит прихожую и просто необходима для комфортного надевания обуви.

Диваны из ковки

Если банкетка имеет компактные размеры и приемлема для обустройства небольших по площади прихожих, то кованый диван станет прекрасным решением в случае создания интерьера просторного помещения. Диван с металлическим каркасом прекрасно сочетается со стеклянными, деревянными и керамическими предметами, сто позволяет использовать его для дополнения многих стилевых направлений.

Изящные кованые зеркала

Не смотря на прочность и «холодный» блеск металла, кованые зеркала смотрятся очень красиво и дополняют интерьер нотками роскоши. Окрашиваются металлические конструкции под золото, серебро, бронзу, медь, с характерным эффектом «старения», что подчёркивает высокий вкус хозяев.