"Роза Ветров" начала летать по Украине с промежуточными остановками

Авиакомпания «Роза Ветров» начала совершать промежуточные остановки во время выполнения внутренних рейсов Киев-Николаев и Николаев-Киев, сообщает Avianews.

С 21 июня самолеты авиаперевозчика делают остановку в Кривом Роге. В аэропорту Николаева сообщили, что такая ситуация будет наблюдаться до конца июля и извинились за временные неудобства.

Остановка в Кривом Роге составляет 15 минут. Таким способом «Роза Ветров» объединила два своих регулярных рейса — Киев-Николаев и Киев-Кривой Рог, который открыла только 9 июня.

Ситуация привела к изменению графика рейсов в Николаев и из Николаева. Из-за промежуточной посадки в Кривом Роге время в пути стало дольше на полчаса.

Мы обратились в пресс-службу авиаперевозчика, чтобы узнать о причинах такой ситуации, однако там ответили, что работают только с письменными запросами. Издание отправило такой запрос на электронную почту.

Причиной совмещения рейсов могла стать их низкая загрузка и желание авиакомпании исправить ситуацию с помощью дополнительной остановки.

Один из пассажиров, который летел из Николаева в Киев с остановкой в Кривом Роге, рассказал на форуме, что загрузка 48-местного Embraer 145 при вылете из Николаева в Киев 22 июня составила 18-19 человек. Еще девять человек поднялись на борт во время остановки в Кривом Роге.

«Посадка пассажиров в Кривом Роге была стремительной — приземлились, открыли дверь, через пару минут люди быстро зашли без задержек, сели, инструктаж безопасности и поехали. Из минусов — обслуживание происходит после посадки в Кривом Роге, то есть вода и влажная салфетка николаевским пассажирам приходит довольно поздно», — рассказал пассажир.

На сайте Госавиаслужбы Украины появился приказ регулятора №972, которым он удовлетворил заявку «Розы Ветров» на полеты между Николаевом и Кривым Рогом.

Таким образом, авиакомпания сможет продавать билеты на участок между Кривым Рогом и Николаевом, однако пока бронирование на эти рейсы не открыто.