В Одесской области столкнулись "скорая" и авто Морской охраны

В Измаильском районе Одесской области при столкновении скорой помощи и авто Морской охраны Государственной пограничной службы Украины пострадали три человека, в том числе младенец, сообщает УНИАН.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла на автодороге между селами Дмитровка и Шевченково.

Предварительно установлено, что автомобили, которые двигались в одном направлении, столкнулись, когда скорая помощь начала обгонять автомобиль, который двигался впереди.

"Возвращ ﻿﻿ аясь со встречной полосы на свою, скорая помощь не смогла "втиснуться" в поток автомобилей", - сообщили в главке.

В результате столкновения травмы получили водитель и медсестра скорой помощи, а также четырехмесячный мальчик, которого они доставляли в Одесскую областную больницу (Одесса).

У ребенка диагностировали перелом ключицы, у мужчины - черепно-мозговую травму, у женщины - ушибы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.