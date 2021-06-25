СБУ не подавало в Минкульт представление о Басте

Министерство культуры и информационной политики Украины в последнее время не получало представления от Службы безопасности Украины относительно внесения российского исполнителя Василия Вакуленко (творческий псевдоним "Баста") в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минкульта, сообщает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины. Информация по наличию такого обращения в медиа - не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поступления запроса от СБУ, Минкульт обязательно рассмотрит его в установленном порядке.

В ведомстве также добавляют, что МКИП автоматически вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины на основе представления от Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", - подчеркивают в Минкульте.

Там добавляют, что Министерство оперативно осуществляет обнародование перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины и его обновления.

"Сведения в Перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация", - резюмируют в Минкульте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ якобы передала в Минкульт представление о включении артиста, который планирует провести несколько концертов в Украине, в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

В 2017 году Вакуленко уже получал запрет на въезд в Украину на 3 года и был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В сентябре 2020 года его исключили из данного перечня.

В.Вакуленко – российский музыкант, телерадиоведущий, актер. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано и др.