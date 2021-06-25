В США оставили без помощи миллионы людей

Более девяти миллионов американцев, которые из-за пандемии коронавируса остались без работы, не получили пособия по безработице, сообщает Лента.ру.

Порядка 49 миллионов человек (30 процентов рабочей силы США) смогли добиться хотя бы одной выплаты. Казначейство США направило более 750 миллиардов долларов в виде пособий по безработице, тогда как в 2019 году эта сумма составляла 28 миллиардов долларов.

Однако кризис продемонстрировал недостатки системы, включая устаревшую ИТ-инфраструктуру, нехватку персонала в государственных структурах и произвольные правила.. В результате миллионы остались без помощи.

"Мне сказали, что я не могу получить пособие по безработице, потому что я зарабатывала более 120 долларов в неделю" , — рассказала работница фуд-корта Барб Эшбрук.

Другой пример — Рэй Рэнд, уволенный компанией по прокату автофургонов. Он получил отказ в выплатах после того, как пропустил 48-часовой срок для ответа на запрос, находясь в больнице. Также власти столкнулись с волной мошенничеств. Из-за масштабных проверок многие люди, которым положены выплаты, не могут добиться денег.

Адвокаты обрабатывают сотни запросов от людей, которым чиновники штата отказали в пособиях. Часто работодатели утверждают, что сотрудники ушли по собственному желанию.