Макрон готов встретиться с Путиным вне саммита ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что для его встречи с российским президентом Владимиром Путиным не обязательно организовывать саммит ЕС и России. Об этом, ссылаясь на агентство Bloomberg, сообщает Интерфакс.

"Мне не нужен саммит ЕС, чтобы встретиться с Путиным", - приводит агентство слова Макрона.

Кроме того, французский президент приветствовал достижение лидерами стран ЕС прогресса по единому подходу в отношении России.

"Макрон заявил, что доволен прогрессом, достигнутым по стратегии ЕС в отношении России", - информирует Bloomberg.

По данным агентства, говоря о переговорах ЕС по России, Макрон отметил, что они осложняются "разными этапами истории".

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.