Поставщики газа опубликовали цены на июль

Газопоставляющие компании начали публиковать расценки на июль. Так, годовая стоимость практически не изменились, она колеблется в пределах 7,8-13,5 грн за кубометр. Эти тарифы компании могут менять только в сторону понижения, сообщает ГазПравда.

В частности, дешевле всего газ по фиксированному тарифу предлагает "Агросинтез Трейдинг", продавая ресурс по 7,8 грн за куб. м. Самую высокую стоимость установили три областных энергоснабжающих компании – Черновицкая, Житомирская и Херсонская. Они продают газ по 13,5 грн за куб. м.

Не поменял стоимость в рамках тарифа "Годовой" и "Нафтогаз", оставив 7,96 грн за кубометр. А вот месячное предложение поставщик поднял на 10% – до 13,13 грн за куб. м.

Месячные предложения, которые напрямую зависят от ситуации на рынке, в том числе и европейском, от других поставщиков местами выросли до 15 грн за куб. м.

Как утверждают эксперты, газ на европейских биржах продолжает дорожать, прежде всего из-за сезонных факторов. Речь идет о высоком спросе, низких запасах в хранилищах, а также злоупотреблениях со стороны "Газпрома", который искусственно ограничивает объемы поставок в Европу.

По словам руководителя Центра правовой поддержки потребителей газа информационно-консультационного центра "Газправды" Елизаветы Белей, на этой неделе стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума – более 30 евро за МВт-час. Это около $400 за 1000 кубометров.

"С лета прошлого года газ подорожал в шесть раз. Украина – неотъемлемая часть европейского рынка газа, поэтому такие сезонные колебания влияют и на украинский рынок" , – рассказала эксперт.

Напомним, в июне годовые расценки на газ также была в пределах от 7,8 до 13,5 грн за куб. м, а предложения в рамках месячных тарифов стартовали от 7,8 грн и заканчиваются на отметке 12 грн за куб. м.