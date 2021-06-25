Санкции ЕС не затронули основные продукты экспорта Беларуси

Экономические санкции Евросоюза против Беларуси, которые затрагивают торговлю нефтью и калийную промышленность, не касаются экспорта основной продукции "Беларуськалия" (калийные удобрения). Также под санкции не попали бензин и дизтопливо, сообщает Страна.ua.

Об этом сказано в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС от 24 июня.

Под запрет попадает экспорт хлористого калия с содержанием K2O (оксид калия) менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях). Кроме того, в санкционный список вошли сложные удобрения, в составе которых есть калий (их выпускает "Белнефтехим").

А вот калий с содержанием K2O от 40% до 62%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением (и основой для белорусского экспорта), в перечень попавшей под запрет продукции не указан.

Что касается санкций против белорусских нефтепродуктов, под запрет попали только поставки битума, нефтяных газов и парафинов. Как и в случае с калийной промышленностью, ключевые экспортные товары - бензин и дизтопливо - санкций избежали.

Таким образом, европейские санкции не коснутся основных продуктов экспорта калийной и нефтяной промышленности Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще вчера заявил, что санкции ЕС не должны привести проседанию на предприятиях. Он назвал введение этих ограничительных мер бессилием.