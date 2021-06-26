Nissan показал рендеры раллийного Juke
Японская компания Nissan показала яркие иллюстрации раллийного кроссовера Juke, созданные в честь болида Nissan 240Z 1971 года. 3D-графика выглядит очень эффектно и привлекательно, сообщает Обозреватель.
Об этом пишет пресс-служба производителя. Концептуальный раллийный кроссовер является своеобразной данью уважения гоночному прошлому бренда.
В 1971 году компания шокировала спортивный мир своим купе 240Z, который принял участие в соревнованиях East African Safari Rally. Гонщики команды Эдгар Херрманн и штурман Ханс Шуллер смогли одержать победу в гонке, оставив позади многих титулованных соперников. Двумя годами спустя их успех повторили гонщик Шехтар Мехты и его штурман Лофти Дрюс.
50 лет спустя компания решила отметить юбилей первой победы 240Z оригинальной версией кроссовера Juke Rally Tribute Concept. На иллюстрациях видны многочисленные отсылки к облику раллийного болида 70-х – черный капот с дополнительной светотехникой, внедорожные шины, характерная красно-черная ливрея с логотипами спонсоров и массивная защита двигателя.
По мнению создателей виртуального концепта, гипотетически он должен оснащаться гибридным силовым агрегатом, чтобы соответствовать веяниям времени. По словам Корали Мюзи (Coralie Musy) концепт Juke Rally Tribute Concept своего рода подарок к 50-летию победы команды Nissan, а также хороший повод напомнить о кроссоверах марки, которые стали первооткрывателями новых сегментов в автомобильной индустрии.