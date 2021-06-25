В Киеве запретили продавать молоко и рыбу на рынках
Киевским рынкам с 24 июня запрещено продавать ряд продуктов. Торговать запретили товарами, которые быстро портятся, сообщает РБК-Украина.
Об этом на странице в Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба.
Какими товарами запрещено торговать на столичных рынках:
- молочная продукция;
- рыба;
- мясо-колбасные;
- кондитерские изделия с кремами.
"Локации, где требование будет нарушаться, будут закрываться", - подчеркнул Кулеба.
Он также добавил, что в летний период в Киеве будет 80 локаций, где будут работать сезонные и сельскохозяйственные ярмарки.