В Киеве запретили продавать молоко и рыбу на рынках

Киевским рынкам с 24 июня запрещено продавать ряд продуктов. Торговать запретили товарами, которые быстро портятся, сообщает РБК-Украина.

Об этом на странице в Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба.

Какими товарами запрещено торговать на столичных рынках:

молочная продукция;

рыба;

мясо-колбасные;

кондитерские изделия с кремами.

"Локации, где требование будет нарушаться, будут закрываться" , - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что в летний период в Киеве будет 80 локаций, где будут работать сезонные и сельскохозяйственные ярмарки.