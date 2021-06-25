Порошенко требует вызвать Зеленского на ВСК по "вагнеровцевцам"
"Европейская Солидарность" требует вызвать президента Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев, сообщает Деловая столица.
Об этом в видеообращении сказал пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.
Он отметил, что после ряда откровений Зеленского в интервью самому олигархическому каналу страна нуждается в правде и ответах.
"Речь идет об очевидных угрозах национальной безопасности и уже традиционной лжи первого лица. О «вагнеровцах» в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, якобы не было никакой спецоперации по задержанию тридцати трех российских наемников, на руках которых — кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76, Ан-26 и другие", — напомнил Петр Порошенко.
"Вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор отрицаемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он ее свернул. Результат нам известен еще с лета 2020-го. Уроды из частной армии Вагнера избежали ответственности за убийства наших воинов и навсегда растворились в бескрайних российских просторах", — добавил он.
"Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, якобы это они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время давал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров. Путинские убийцы-«вагнеровцы» оставили кровавый след во многих странах мира. И за ними много кто охотился, пытаясь привлечь их к ответственности", — отметил пятый президент.
Порошенко подчеркнул, что заявления и действия Зеленского подрывают доверие к украинским спецслужбам со стороны разведывательных органов наших евроатлантических партнеров, на формирование которого команда пятого президента потратила пять лет.
"Признание» Зеленского лишь подчеркнуло, насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации, особенно на фоне путаного рассказа о том, что именно он «предупредил» Лукашенко. И здесь нужна ясность. Общество должно знать правду", — убежден Порошенко.