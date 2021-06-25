Порошенко требует вызвать Зеленского на ВСК по "вагнеровцевцам"

"Европейская Солидарность" требует вызвать президента Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев, сообщает Деловая столица.

Об этом в видеообращении сказал пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что после ряда откровений Зеленского в интервью самому олигархическому каналу страна нуждается в правде и ответах.

"Речь идет об очевидных угрозах национальной безопасности и уже традиционной лжи первого лица. О «вагнеровцах» в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, якобы не было никакой спецоперации по задержанию тридцати трех российских наемников, на руках которых — кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76, Ан-26 и другие" , — напомнил Петр Порошенко.

"Вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор отрицаемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он ее свернул. Результат нам известен еще с лета 2020-го. Уроды из частной армии Вагнера избежали ответственности за убийства наших воинов и навсегда растворились в бескрайних российских просторах" , — добавил он.

"Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, якобы это они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время давал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров. Путинские убийцы-«вагнеровцы» оставили кровавый след во многих странах мира. И за ними много кто охотился, пытаясь привлечь их к ответственности" , — отметил пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что заявления и действия Зеленского подрывают доверие к украинским спецслужбам со стороны разведывательных органов наших евроатлантических партнеров, на формирование которого команда пятого президента потратила пять лет.