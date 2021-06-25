В Ровно на студентов упало окно: есть пострадавшие
В Ровно в колледже произошел несчастный случай во время награждения студентов в актовом зале - оконная рама внезапно упала и разбилась прямо возле учащихся, и в результате инцидента пострадало две девочки-подростка, сообщает РБК-Украина.
ЧП произошло около двух часов дня в колледже экономики и бизнеса.
На кадрах можно увидеть, как в аудитории рухнула рама и ударилась о кресла, чуть ли не разбив головы студентам, сидящих рядом.
Осколки битого стекла порезали двум студенткам руку и ногу.
В сети звучит возмущение учеников, которые отмечают, что сдают на ремонт "очень большие деньги".
"Эти средства называются "благотворительными" взносами, которые мы сдаем почти принудительно", - говорится в публикации.
Также утверждается, что директор на это происшествие никак не отреагировал.