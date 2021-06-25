Во Львове из-за непогоды повалены деревья, есть подтопления

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды и попросил жителей оставаться дома, сообщает Интерфакс-Украина.

"Начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Фиксируем поваленные деревья и подтопления", - написал Садовый на странице в Facebook в пятницу.

Мэр отметил, что городские службы уже отбыли для ликвидации последствий.