Вдова Макафи обвинила власти США в смерти мужа

Вдова создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи обвинила власти США в смерти мужа, сообщает Лента.Ру.

"Я виню власти США в этой трагедии. Мой муж умер из-за политически мотивированных обвинений, которые постоянно выдвигались против него" , — рассказала Джанис.

Она подчеркнула, что Джон не мог совершить суицид и не имел таких наклонностей. По мнению вдовы, это могут доказать и его последние слова: «Я люблю тебя, перезвоню вечером».

Джанис заявила, что намерена узнать правду и добиться правосудия.

Американского и британского программиста и бизнесмена нашли мертвым в испанской тюрьме 23 июня. Согласно заявлению каталонского министерства юстиции, Макафи мог покончить с собой. Позже выяснилось, что бизнесмен оставил послание на случай своей смерти: в нем говорилось, что он не собирается совершать суицид.

Бизнесмена задержали в Испании по запросу США в прошлом году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Он содержался в тюрьме в Барселоне.