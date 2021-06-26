Ingenuity налетал над Марсом почти километр

Дрон-разведчик NASA Ingenuity за последние восемь полетов над поверхностью Марса, преодолел расстояние почти в один километр. Последний полет аппарата оказался самым продолжительным, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба﻿ Spacenews.

Как отмечает издательство, восьмой полет состоялся еще 21 июня, однако в тот раз Ingenuity находился в воздухе аж 77,4 секунды и преодолел расстояние над поверхностью Красной планеты в 133,5 метра. Сейчас дрон находится неподалеку от марсохода Perseverance, вместе с которым прибыл на Марс на территорию картера Езеро.

"Мы надеемся, что наш проект продлится еще по меньшей мере несколько месяцев, и аппарат совершит новые полеты" , - отметил представитель Лаборатории реактивного движения Тедди Дзенетос.

В частности, Дзенетос добавил, что в планах NASA, чтобы дрон-разведчик попытался преодолеть расстояние в 1 километр без приземления. Для этого аппарату необходимо находиться в воздухе близко к трем минутам.