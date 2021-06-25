Поджигателя "Эпицентра" отправили на принудительное лечение в психдиспансере

В Николаеве избрали новую меру пресечения поджигателю «Эпицентра» в Первомайске. Он заявлял, что знает, где похоронены жертвы соучредителей супермаркета, сообщает НикВести.

Согласно материалам дела, 2 февраля 2021 года, около 12:30, подозреваемый прибыл в «Эпицентр», в Первомайске. В магазине он взял с полки бутылку растворителя, облил им коробки с этим средством, после чего поджег бутылку и бросил ее на полку, из-за чего возник пожар.

В результате огонь уничтожил около 4 тысяч квадратных метров площади помещения торгового комплекса и товар, который там находился.

На выходе из магазина мужчина нанес топором телесные повреждения трем сотрудникам службы охраны комплекса, которые пытались его задержать.

Прокурор объявил ходатайство о помещении подозреваемого в психиатрическую лечебницу с усиленным наблюдением. В качестве обоснования он привел вывод КП «Днепропетровская многопрофильная клиническая больница по оказанию психиатрической помощи» о том, что подозреваемый психически нездоров.

Стороны, кроме подозреваемого, не возражали против удовлетворения ходатайства. Обвиняемый же заявил, что не страдает психическим расстройством. Поджог магазина он совершил якобы « с целью мести лицам, создавшим в Первомайском районе организованную преступную группу, которая имеет отношение к сети супермаркетов «Эпицентр» . Последние, по его словам, « причастны к массовым убийствам людей с целью торговли органами ». Также он сообщил, что ему « известно расположение мест массовых захоронений жертв этих лиц ».

Исследовав материалы ходатайства, судья постановил поместить мужчину в медучреждение по предоставлению психиатрической помощи в условиях изоляции.