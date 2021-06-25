"УЗ" проведет служебную проверку ситуации с потерянными пассажирами

"Укрзализныця" проведет служебную проверку ситуации, которая произошла с пассажирами поезда № 750 Ивано-Франковск - Киев. Сейчас компания принимает все меры, чтобы пассажиры, которые остались во Львове, были доставлены к местам назначения с наименьшей задержкой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" просит пассажиров, которые отстали от рейса (в том или в других случаях) обращаться всегда к дежурному по вокзалу - и будет найдено быстрое решение. Все пассажиры будут пересажены в другие поезда.

"В частности, 4 пассажира уже другими рейсами направляются в Киев. Еще трое пассажиров будут пересажены на ближайший рейс № 716 Львов - Киев, который отправляется в 16:12. Вещи пассажиров будут доставлены в Киев и сохранены на вокзале, пока их не заберут хозяева", - сказано в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что поезд № 750 Ивано-Франковск - Киев задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейс из Вены, который отставал от графика на территории Австрии.