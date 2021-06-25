ЕС будет занимать позицию силы в отношениях с Россией

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресконференции по итогам саммита ЕС заявила, что Европейский союз во время выстраивания отношений с Россией будет исходить из позиции силы. ЕС будет защищать свои ценности и продвигать собственные интересы, сообщает РБК-Украина.

Как отметила фон дер Ляйен, Европа будет исходить из позиции экономической силы, поскольку ЕС является крупнейшим торговым партнером для России.

"В отношениях с Россией... мы имеем позицию силы. Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. В то же время Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47% российского импорта. Этот дисбаланс, вероятно, будет расти ... и Россия будет вынуждена адаптировать собственную экономику" , - пояснила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что сейчас отношения с Россией на отрицательной спирали, но ЕС настроен давать ответ Москве за ее нарушение прав человека и попытки подорвать европейские ценности.