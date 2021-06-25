В Беларуси заявили, что Протасевич и Сапега будут "сдавать соучастников"

Следственный комитет Беларуси подтвердил, что оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, задержание которых вызвало международный скандал, перевели под домашний арест, сообщает Обозреватель.

Это стало возможным в связи с тем, что обвиняемые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Пресс-служба СК РБ утверждает: Протасевич и Сапега дают последовательные признательные показания. Они якобы сами обратились с ходатайством о заключении сделки.

Подозреваемые якобы добровольно обязались оказывать содействие правоохранителям в расследовании преступлений, в которых обвиняют представителей оппозиции.

Так, в СК заявили, что журналист и его девушка дали обязательство предоставлять информацию о "соучастниках", а также "осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

"Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест" , – сказано в сообщении.

Узников перевели под домашний арест, сообщили их родственники. Отец Протасевича рассказал, что фигурантов, предварительно, удерживают на съемных квартирах.