Во Львове из-за урагана пострадал человек

Во Львовской области в результате падения дерева из-за мощных ливня и бури пострадал один человек. Для дальнейшей ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 80 человек личного состава, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что после ливня была затоплена одна улица и десять частных домов. Буря сорвала крыши с 8 жилых домов и административного здания. Общественный электротранспорт временно прекратил работу.

В частности, ГСЧС пишет о пострадавшем человеке в результате падения дерева. Неподалеку от церкви Святого Юра дерево упало на несколько автомобилей.

"Метеорологическая станция Львова отметила шквальные усиления ветра с максимальными порывами 27 м/с", — отмечает пресс-служба гидрометеорологического центра.

Также патрульная полиция сообщила об освобождении двух женщин из затопленного перехода на улице Городоцкой-Выговского.

"На 612 км автодороги М — 06 (Киев-Чоп) упало дерево на проезжую часть, движение полностью блокировалось. В течение часа мы, ГСЧС и дорожные службы восстановили проезд на трассе международного значения", — пишет пресс-служба органа.

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