Жителей Ровенской области просят не выходить из дома

В результате сильной бури на территории Ровенской области, ГСЧС призывает местных жителей не покидать свои дома без надобности. Граждане сообщают о поваленных деревьях и избитых автомобилях, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что подразделения центрального органа продолжают получать звонки от жителей Ровенской области и экстренно реагируют на все вызовы.

Согласно информации местного издания Радиотрек, дороги микрорайона Южный и улицы Черновола засыпаны ветвями деревьев, а на территории села Новая Любомирка выпал град величиной с куриное яйцо.

В районе Житинского кольца очевидцы сняли песчаную бурю.

Также сообщается, что на один из автобусов упало дерево. По предварительной информации, никто не пострадал.