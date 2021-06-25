Предприятия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции СНБО

Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные после решения СНБО указом президента Украины в отношении Фирташа и одной из компаний группы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями", – говорится в полученном агентством обращении группы к контрагентам, партнерам и сотрудникам входящих в нее предприятий Group DF.

Группа заявила, что нацелена на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и предоставлению услуг всех ее бизнесов, в том числе азотного, титанового, газового, логистического, портового.

"Наши бизнесы вносят свой вклад в рост экспорта украинских товаров за рубеж. (…) Мы будем продолжать развивать наши бизнесы на территории Украины и в других странах, где группа ведет деятельность", – подчеркивается в обращении.

Вместе с тем, группа заверила, что будет и впредь обеспечивать стабильную работу для более чем 50 тысяч сотрудников предприятий, выплачивая достойную зарплату и предоставляя социальные гарантии.

При этом в группе выразили уверенность в несправедливости введенных санкций, но в этом обращении отказались от комментариев решения СНБО.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящее в титановый бизнес Group DF.