В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ"

Трое сотрудников международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (Medecins sans frontieres, MSF) погибли в регионе Тыграй в Эфиопии, сообщает Интерфакс-Украина.

"(Они) ехали вчера днем, когда мы потеряли с ними связь. Этим утром их автомобиль был найден пустым, а в нескольких метрах лежали их тела", - сообщается на официальном сайте организации в пятницу.

В числе погибших - координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям Мария Эрнандес, помощник координатора Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремайкл.

"Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на наших коллег и будем неустанно пытаться понять, что произошло. Мария, Йоханнес и Тедрос были в Тыграе, оказывая помощь людям, и немыслимо, что они заплатили за эту работу своей жизнью", - заявили в организации.

"Врачи без границ" это международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь населению, пострадавшему в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более чем в 70 странах мира, в различных районах Африки, Европы, Южной и Северной Америки и Азии.

Тыграй - район Эфиопии с административным центром в городе Мэкэле. Вооружённый конфликт между федеральным правительством Эфиопии и властями автономного региона Тыграй начался в ноябре 2020 года.