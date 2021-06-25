В Киеве на выходные из-за мотофестиваля перекроют улицы
Патрульная полиция предупреждает о перекрытии нескольких улиц в Киеве 26 и 27 июня из-за ежегодного всеукраинского мотофестиваля Moto Open Fest, который будет три дня.
Пресс-служба полиции информирует:
- 26 июня с 12:00 до 16:00 перекроют улицу Крещатик и въезды с прилегающих улиц (от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого);
- 26-27 июня с 12:00 до 17:00 перекроют Парковую дорогу и въезды с прилегающих улиц (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного).