В Израиле открылся первый в мире завод искусственного мяса

Израильский стартап Future Meat Technologies Ltd. открыл в городе Реховот «первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса». Разработчики планируют заменить курятники и скотобойни биореакторами для производства мяса на основе клеток, сообщает Лента.Ру.

По информации Bloomberg предприятие может производить 500 килограммов мяса в день и пока предлагает выращенную курицу, свинину и баранину, в ближайшее время начнет производить говядину. К концу следующего года компания намерена стать поставщиком ресторанов США. Об этом уже ведутся переговоры с регулирующими органами.

По словам генерального директора стартапа Рома Кшука (Rom Kshuk), открытие предприятия — огромный шаг на пути будущих мясных технологий, который позволит вывести продукцию на прилавки к 2022 году. Он выразил надежду, что это поможет уменьшить влияние мясной промышленности на мир, сделать окружающую среду здоровее и предоставить реальные альтернативы мясу забиваемых животных.

Израильский стартап привлек 43 миллиона долларов инвесторов. Компания утверждает, что у них самая низкая цена на культивированную куриную грудку. Кшук заявил, что ему удалось снизить стоимость до четырех долларов за 100 граммов, что составляет малую часть от первоначальной цены. Он планирует снова сократить эту цену вдвое к концу 2022 года.

Кшук добавил, что работающая промышленная линия ускоряет ключевые процессы, такие как регулирование и разработка продукции. Future Meat создает на 80 процентов меньше выбросов парниковых газов, используют на 99 процентов меньше земли и потребляют на 96 процентов меньше воды, чем традиционное мясное хозяйство и производство.

Их опыт может помочь открытию подобных объектов в других странах, особенно в США и Великобритании, где популярность альтернативных видов мяса на растительной основе растет. Стартап ориентируется на один из самых крупный рынков потребления мяса — США, затем рассматривает расширение до Европы и Китая.