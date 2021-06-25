Владимир Кличко будет участвовать в реалити-шоу

Бывший чемпион мира Владимир Кличко почувствует себя телезвездой и попадет на экраны к любителям реалити-шоу. Экс-боксер станет участником передачи Celebrity Hunted на немецком видеосервисе Prime Video DE, сообщает УНИАН.

Компанию Кличко составят такие известные личности, как: модель Стефани Гизингер, певица Ванесса Мэй, актер Аксель Штайн.

Согласно правилам шоу, участники в течение десяти дней должны будут скрываться от преследования полиции, военных и разведки. Герои проекта не имеют права пересекать границу и нарушать закон.

Снимать участников шоу будут съемочные группы, которые будут скрываться от преследования вместе с ними.