Меркель предложила другой формат саммита ЕС с РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель после отказа Совета Европейского союза (ЕС) организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным рассказала о своем предложении провести переговоры в формате «без лидеров, сообщает Лента.Ру.

По ее словам, окончательные форматы и условия переговоров с Москвой еще будут разработаны, однако они будут организованы без участия глав государств, пишет Bloomberg.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе отвергли идею пригласить Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза. Кроме того, главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.