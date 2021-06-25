Кива пожаловался кремлевским пропагандистам на возможный тюремный срок

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выступил на российском пропагандистском телеканале "Россия 1". В эфире политик пожаловался, что его якобы хотят отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет, сообщает Обозреватель.

Момент выступления он опубликовал в своем Telegram-канале. Во время него он снова держал в руках шапку-ушанку с советской символикой, пропаганда которой запрещена в Украине законом.

"Статья, по которой меня хотят привлечь, начинается от пяти до 10 лет лишения... (свободы – ред.). Статья, которую ко мне применили, звучит как распространение коммунистической и нацистской символики на территории Украины" , – сказал нардеп.

Речь идет о статье 436-1, санкция которой действительно предусматривает лишение свободы на указанный Кивой срок. Правда ранее сам нардеп говорил, что его вызывали в качестве свидетеля.

Также политик заявил, что его якобы хотят посадить до Дня Независимости. А людей, которые поддержат такое решение в случае суда, он назвал "больной частью".

Отметим, что нардеп не первый раз надевал ее и публично демонстрировал.