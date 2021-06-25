Китай шантажировал Украину поставкой COVID-вакцины

Китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина присоединилась к представленному Канадой на Совете по правам человека в Женеве во вторник заявлению, которое также поддержали более 40 стран, с призывом к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян", - передает Associated Press со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН.

"В четверг Украина исключила свое имя из списка поддержавших государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран", - отмечает агентство.

Агентство уточняет, что дипломаты рассказали об этом на условиях анонимности, поскольку не уполномочены говорить на эту тему со СМИ.

По данным агентства, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac у компании Sinovac, и по состоянию на начало мая получила 1,2 млн доз.

Журналистам агентства не удалось получить ответ на запрос по этой теме ни в Киеве, ни в Пекине, отмечается в сообщении.