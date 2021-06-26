Какой праздник 26 июня: народные приметы и запреты

В субботу, 26 июня, почитается память мученицы Акилины Старшей, Библосской (Финикийской, сообщает Телеграф.

Акилина родилась в 281 году в финикийском городе Библосе в семье набожных христиан. В 12-летнем возрасте на девочку-христианку донесли правителю области Волусиану. Тот сначала уговорами, а затем угрозами пытался заставить Акилину отречься от веры. За отказ она была казнена.

Гречишницей Акилину прозвали потому, что в эту пору было принято сеять гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали "или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин". Эта культура считалась прихотливой, поэтому на Руси старались соблюдать сроки посева и не пытались предугадать урожай.

В старину 26 июня варили гречневую кашу и угощали ею нищих.

Народные приметы 26 июня

Много насекомых - будет теплая и ясная погода.

Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.

Родившиеся 26 июня всего в жизни добиваются самостоятельно. Они любят рано вставать и отличаются назойливостью. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 26 июня