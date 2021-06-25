В Италии заявили о маловероятности одобрения "Спутник V" в Европе

Премьер-министр Италии Марио Драги поставил под сомнение, что российский "Спутник V" получит когда одобрение европейских регуляторов. Он также заявил, что китайская вакцина против коронавируса не работает в полной мере, сообщает Обозреватель.

Об этом Драги сказал журналистам в конце саммита Европейского Союза в Брюсселе, сообщает американский канал CNBC. Премьер Италии напомнил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) до сих пор не вынесло решение по российскому препарату.

Ожидалось, что EMA завершит проверку российского "Спутника" и вынесет решение в мае или июне. Однако одобрение было задержано, поскольку производитель пропустил 10 июня срок подачи данных.

"Российская вакцина" Спутник "никогда не могла получить одобрение от EMA, и, возможно, никогда не будет одобрена" , — сказал Драги.

Также итальянский премьер раскритиковал китайскую вакцину Sinovac.

"Китайская вакцина проявила себя недостаточно. Это видно из опыта Чили по борьбе с эпидемией" , – сказал премьер Италии.

Чили в значительной степени полагается на Sinovac, но органы здравоохранения южноамериканской страны поставили под сомнение эффективность китайской вакцины против более трансмиссивных вариантов вируса, а также изучают, как долго она остается эффективной после введения.

Исследование, опубликованное в апреле, показало, что китайская вакцина оказалась минимально эффективной для предотвращения заболевания после одной дозы.