Байден прокомментировал приговор экс-копу убившему Флойда

Президент США Джо Байден оценил приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который убил афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Лента.Ру.

Байден отметил, что он не знаком со всеми обстоятельствами, которые учитывались судом. Однако при этом он подчеркнул, что в соответствии с действующими правилами приговор кажется ему «подходящим».

Ранее суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского к 22,5 годам тюрьмы. Как отмечает CNN, обвинение требовало для Шовина 30 лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке и учете уже отбытого.